Inizieranno a Meldola la prossima settimana i lavori per ridurre il rischio di allagamenti nelle abitazioni, nelle attività commerciali e aree pubbliche in via Puccini, via San Giovanni, piazza Saffi, via Roma, via Buozzi e via Mazzini, zone che sono state colpite dall’esondazione del Rio Cavallo (conosciuto come Fosso di San Giovanni) durante gli eventi alluvionali del maggio 2023. I lavori si articolano in due lotti distinti: un lotto prevede la sistemazione del tratto tombinato del Rio posto a monte della SP 4 del Bidente, attraverso la riparazione del tratto esistente e l’aggiunta di una nuova tubazione in grado di far scorrere l’acqua in modo più efficace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rio Cavallo, 600mila euro per ridurre i rischi di allagamento