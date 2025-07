Rinforzo in difesa Civitanovese ecco Marini e Lorenzoni

Jacopo Marini e Filippo Lorenzoni sono nuovi giocatori della Civitanovese. La societĂ rossoblĂą ha comunicato l’ingaggio del centrocampista Marini classe 2003 reduce da due stagioni con la Sangiustese. In passato, ha vestito le casacche di Montegiorgio, Porto d’Ascoli e Fermana. "Giovane, ma giĂ abituato a confrontarsi con campionati impegnativi – lo ha definito il club -, Jacopo arriva con grande determinazione e voglia di contribuire al progetto rossoblĂą". Non solo, è stato preso il terzino Lorenzoni, anch’egli classe 2003 e proveniente dall’Atletico Mariner. Al momento sono quattro gli acquisti ufficiali realizzati dal Moreno Sacchetti e dal dg Paolo Pochetti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rinforzo in difesa. Civitanovese, ecco Marini e Lorenzoni

