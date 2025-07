Rimpianto Atalanta | adesso lo vogliono in Portogallo e Inghilterra

Il giocatore cresciuto nelle giovanili atalantine sta scatenando una vera e propria asta Aspettando il debutto in campionato previsto il 24 agosto con il Pisa,  l’Atalanta sta effettuando come tutte le squadre il consueto ritiro estivo. Previste diverse amichevoli con avversari importanti, tra cui Lipsia, Juventus e non solo per testare la condizione fisica ed essere pronti in vista della prossima stagione. Nel frattempo, la dirigenza sta lavorando intensamente in modo da garantire al tecnico Ivan Juric un gruppo competitivo, anche in virtù dei numerosi impegni nazionali ed Europei. Delicata al momento la situazione attacco, con la partenza di Retegui passato all’Al-Qadsiah e la possibile cessione di Lookman. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Rimpianto Atalanta: adesso lo vogliono in Portogallo e Inghilterra

Per l’Atalanta stagione straordinaria, ma un rimpianto: non essersi giocati Coppa Italia e Supercoppa (due trofei alla portata) - Atalanta e quel rimpianto di non essere arrivati fino in fondo tra Coppa Italia e Supercoppa. Stagione straordinaria, ma guardando il Bologna… Si dice che quando si raggiungono determinati successi il confronto con gli altri passa in secondo piano, ma quando si presenta nel profondo dell’anima è giusto trasformare tutto ciò in una forza in […]

Atalanta, una stagione ad alti livelli (e anche qualche piccolo rimpianto). I voti tra campionato, Champions e Supercoppe - Atalanta, il voto complessivo di una stagione storica (nonostante qualche rimpianto) tra campionato, Champions, Coppa Italia e Supercoppe CAMPIONATO (9,5): Secondo miglior attacco, quarta miglior difesa e quinta qualificazione in Coppa dei Campioni non staccandosi mai dai primi tre posti.

Immaginate se la Juventus approdasse ai quarti di finale del Mondiale per Club e prendesse Retegui dall'Atalanta per le restanti partite della competizione. È letteralmente quello che è accaduto fra l'Al-Hilal e l'Al-Shabab.

