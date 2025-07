Rimossi dal Comune di Roma i manifesti della Lega

Che la campagna fosse quantomeno di cattivo gusto, lo si vedeva a occhio. Ieri però il Comune di Roma ha rimosso i manifesti affissi dalla Lega per celebrare l’approvazione del . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Rimossi dal Comune di Roma i manifesti della Lega

Il Comune di #Roma ha ordinato la rimozione di alcuni manifesti della #Lega sul decreto Sicurezza, giudicati in violazione delle norme etiche della pubblicità. Le affissioni, che ritraevano presunti scippatori o occupanti abusivi con evidenti connotazioni etnic

"Il Comune di Roma censura i manifesti della Lega sul Decreto sicurezza che, tra le altre cose, evidenziano le novità su sgomberi e scippi in metro". E' la denuncia del partito di Salvini dopo che l'amministrazione ha imposto l'immediata rimozione dei cartelloni

