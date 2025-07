Rimini test in famiglia Tifosi a Riolo Terme

Mentre tra Rimini e Campobasso si decide il futuro del Rimini, a Riolo Terme ieri i biancorossi hanno giocato la prima gara della stagione. In famiglia. Perché l’incertezza societaria ha portato De Vitis e compagni a decidere di non disputare il test in programma con lo Young Santarcangelo, ma di allenarsi in famiglia. Appunto. Bianchi contro blu e ad avere la meglio sono stati i primi (5-0) con i gol realizzati da Parigi (tris per lui), Rubino e Cerasani. Tutti presenti sul campo di Riolo, aggregati compresi, tranne Gorelli che sta ancora svolgendo un lavoro differenziato, dopo l’infortunio. Una sgambata sotto gli occhi di una settantina di tifosi arrivati da Rimini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rimini, test in famiglia. Tifosi a Riolo Terme

