Rimini i tifosi della Curva Est | Facilita la camorra Il sindaco | Li querelo

Rimini, 27 luglio 2025 – “Avrei fatto da facilitatore e avrei steso il tappeto rosso all’ingresso nella Rimini calcio della ‘criminalità organizzata. la camorra’ alla quale io avrei dato la ‘benedizione’. Affermazioni indegne, deliranti, false, vergognose”. Minaccia querele il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad tirato in ballo dai tifosi della Curva Est nella ’partita’ che a breve porterà la squadra di calcio cittadina a cambiare proprietà . Parole di fuoco, quelle della curva, dopo aver appreso la trattativa per la cessione del club all’azienda lombarda Building Company Srl. Parole che hanno mandato su tutte le furie il primo cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rimini, i tifosi della Curva Est: “Facilita la camorra”. Il sindaco: “Li querelo”

In questa notizia si parla di: rimini - curva - tifosi - camorra

Tifosi della Curva Est di Rimini criticano la gestione Di Salvo e chiedono chiarezza - Si dicono preoccupati per il loro Rimini e hanno deciso di non restare in silenzio. A farsi sentire sono i tifosi della Curva Est.

Rimini Calcio, è bufera. Feroce scontro tra sindaco e Curva Est: “Io facilitatore della camorra? Ci si vede in tribunale” - Mentre prende campo la possibilità di una cessione del Rimini Calcio, con l’attuale proprietà della Rimini Fc, capitanata dalla presidente Stefania di Salvo, che parrebbe essere in trattativa con la Building Company Srl, il sindaco Jamil Sadegholvaad insorge contro i commenti fatti arrivare dalla.

Rimini, i tifosi della Curva Est: “Facilita la camorra”. Il sindaco: “Li querelo”; Rimini Calcio, è bufera. Feroce scontro tra sindaco e Curva Est: “Io facilitatore della camorra? Ci si vede in tribunale”; Calcio-Dopo il post della Curva Est dell'altro ieri, il Sindaco della città scrive questo messaggio-risposta. Sono in arrivo querele.