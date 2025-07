Riminese ubriaco disturba la festa del patrono.

Un riminese di 55 anni che disturbava la processione del patrono San Giacomo, venerdì sera è stato fermato dagli agenti del Posto di Polizia di Cesenatico e della Polizia locale. L’uomo, ubriaco fradicio, ha iniziato a pronunciare frasi senza senso e ad essere molesto, ragion per cui è stato sanzionato per ubriachezza ed allontanato. Sul versante del controllo del territorio, la Polizia e la Polizia locale di Cesenatico e Savignano, hanno controllato i parcheggi dove sostano le carovane di nomadi. Molte persone identificate hanno precedenti penali per furti e per la truffa dello specchietto. La Polizia locale di Cesenatico si è concentrata sull’area lungo la Statale Adriatica, dove sono state identificate una quindicina di persone, con precedenti penali e invitate ad allontanarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

