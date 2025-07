Ricostruzione post alluvione 26 cantieri per più di 5 milioni di euro | la mappa dei lavori

Sono centinaia di interventi, in regione, a copertura delle prime spese urgenti già sostenute da enti e strutture operative per far fronte al maltempo di settembre e ottobre 2024. E ancora ulteriori lavori di ripristino della viabilità comunale e provinciale, nonché del reticolo idrografico. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - ricostruzione - post - alluvione

Alatri, dopo anni tutto pronto per i lavori di demolizione e ricostruzione della scuola Luigi Ceci - E' di queste ore la notizia che la Cuc ha aggiudicato la gara Sua N.7/2025 per i lavori di demolizione per adeguamento sismico mediante demolizione e ricostruzione della scuola elementare Luigi Ceci di Alatri (Frosinone).

Valmontone, al via i lavori per la ricostruzione della scuola dell'infanzia a Maccarecce - Sono iniziati gli interventi per la demolizione parziale e la ricostruzione della scuola dell’infanzia di Maccarecce, destinata a lasciare il posto a un nuovo asilo nido con 17 posti.

Alluvione due anni dopo, la Regione: programmati lavori per 2,7 miliardi per la ricostruzione pubblica. La metà è per le strade - Negli ultimi due anni, dalla grande alluvione del maggio 2023 in Emilia-Romagna sono stati programmati interventi per più di 2,7 miliardi di euro solo per la ricostruzione pubblica, di cui 490 milioni dedicati al finanziamento delle prime opere di somma urgenza.

Ricostruzione post alluvione, 26 cantieri per più di 5 milioni di euro: la mappa dei lavori https://ift.tt/1qATd3a https://ift.tt/qAi19kl Vai su X

Alluvione 2023: pubblicata l'ordinanza numero 36/2024 sul Credito di imposta IMPORTANTE: La Piattaforma Sfinge non risulta ancora adeguata alla gestione delle domande con credito di imposta, pertanto si attendono l'adeguamento della piattaforma Vai su Facebook

Ricostruzione post alluvione, 26 cantieri per più di 5 milioni di euro: la mappa dei lavori; A Bologna 168 cantieri post-alluvione: la mappa dell'avanzamento lavori; Aggiudicati i lavori per la ricostruzione post-alluvione: 89 milioni di euro in 4 lotti.

De Pascale nei luoghi dell’alluvione: "Impegno per accelerare i lavori" - Sopralluogo del presidente della Regione Michele de Pascale e della sottosegretaria con delega alla Protezione civile Manuela Rontini a Roncofredd ... msn.com scrive

Conclusi i lavori sul Rio Serra. Ponte riaperto a doppio senso - L’intervento sulla Sp 325 è stato finanziato con i fondi del Commissario straordinario per l’alluvione. Come scrive msn.com