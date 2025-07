Ricorso alla corte Ue per i diritti dell’uomo | | Non tagliate quei pini

I cittadini del gruppo “Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna” non si arrendono: per impedire l’abbattimento dei 39 pini superstiti che il Parco Marittimo "vuole distruggere senza motivo", è partito, tramite l’avvocata Virginia Cuffaro, un ricorso con quasi mille pagine di allegati alla Corte Europea per i diritti dell’uomo di Strasburgo, per "violazione del diritto primario ed incomprimibile alla salute". Il Wwf Ravenna lo ha sottoscritto. Il comitato ricorda che si tratta di "alberi sani". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ricorso alla corte Ue per i diritti dell’uomo:: "Non tagliate quei pini"

In questa notizia si parla di: pini - ricorso - corte - diritti

Pini di Lido di Savio, il comitato non si arrende presenta ricorso alla Corte europea per i diritti dell’uomo - I cittadini del gruppo Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna non si arrendono, dopo l'abbattimento di dieci pini in viale Romagna, cuore del lido ravennate.

La Procura di Palermo ha depositato il ricorso in Cassazione contro la sentenza che ha assolto dai reati di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio il leader della Lega Matteo Salvini per la vicenda Open Arms. Si tratta del cosiddetto "ricorso per saltum" che Vai su Facebook

Pini di Lido di Savio, il comitato non si arrende presenta ricorso alla Corte europea per i diritti dell’uomo; Ricorso alla Corte europea di Strasburgo per salvare gli ultimi 39 pini di Lido di Savio; Pini di Lido di Savio, il comitato non si arrende presenta ricorso alla Corte europea per i diritti dell'uomo.

Pini Lido di Savio: ora cittadini e WWF presentano ricorso alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo - I cittadini che lottano per salvarli e il WWF hanno ora deciso di presentare un ricorso alla Corte Europea per i ... ravennanotizie.it scrive

Pini di Lido di Savio: cittadini e WWF si rivolgono alla Corte Europea per evitare gli abbattimenti - Dopo i pronunciamenti del Tar a loro sfavore, i cittadini del gruppo Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna non si arrendono e per i 39 pini superstiti di viale Romagna si sono rivolti alla Corte ... Come scrive ravennawebtv.it