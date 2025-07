Ricerca la super-mappa del Dna umano apre alla medicina su misura

Apre alla medicina personalizzata  e alle  terapie su misura  la mappa del genoma umano più completa ottenuta finora, che è riuscita a decodificare complesse variazioni del Dna rimaste elusive che influenzano moltissime caratteristiche, dalla digestione alla risposta immunitaria al controllo dei muscoli, e che giocano quindi un ruolo cruciale in tante malattie. L’importante passo avanti nella comprensione del genoma umano è frutto di due vasti studi internazionali pubblicati sulla rivista Nature  e guidati dal Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare (Embl) e dall’ Università tedesca Heinrich Heine  di Düsseldorf. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

