Ricerca ecco come gli Rna circolari segnalano la leucemia linfatica cronica

Un team internazionale di ricercatori ha compiuto una scoperta nella comprensione della leucemia linfatica cronica (Cll), una delle forme più diffuse di tumore del sangue, relativa ad alcuni Rna circolari,  molecole speciali ancora poco conosciute ma promettenti e che si sono rivelate  indicatori chiave per marcare le forme più aggressive della malattia, con alterazioni cromosomiche che aumentano la produzione della proteina BCL3. Tra i protagonisti dello studio, pubblicato sulla rivista Journal of Hematology & Oncology,  vi sono i ricercatori Eleonora Roncaglia ed Enrico Gaffo,  del Centro Nazionale di ricerca Sviluppo di Terapia genica e Farmaci a Rna, finanziato dal programma NextGeneration EU. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Tumori, Rna circolari marcatori per forme aggressive di leucemia linfatica cronica - Roma, 23 lug. (Adnkronos Salute) - Un team internazionale di ricercatori ha compiuto un passo importante nella comprensione della leucemia linfatica cronica (Cll), una delle forme più diffuse di tumore del sangue.

