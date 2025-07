Rho polemica sui cimiteri Pronti trecento nuovi posti La Lega | degrado e incuria

Trecento nuovi posti nel cimitero centrale e vecchie polemiche da parte della Lega per lo stato di incuria e degrado nei cimiteri. Succede a Rho dove, un anno fa, a fronte alla carenza di loculi disponibili al cimitero centrale, il Comune realizzò loculi temporanei per accogliere defunti in attesa di sepoltura definitiva. Fu una decisione presa in emergenza, a fronte di un aumento dei decessi e della mancanza di spazi giĂ attrezzati. Un mese dopo iniziarono i lavori per la realizzazione di 68 nuovi loculi e di un centinaio di ossari, al cimitero centrale, oltre a 16 nuovi loculi al cimitero di Terrazzano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rho, polemica sui cimiteri. Pronti trecento nuovi posti. La Lega: degrado e incuria

