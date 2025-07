Rete 4 e Rocky III la nostalgia degli anni ' 80 fa il botto

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Rocky III ) Il trionfale revival dei film reaganiani, o “pre trumpiani” se si preferisce, contamina tutte le reti, dalle più pop come Rete 4, Italia 1 o Rai 2, dove spesso rivediamo i vari Rambo, Commando o Top Gun, alle più sofisticate come le native digitali. Tv8 da alcuni giovedì trasmette la saga di Rocky: ieri l’altro toccava al terzo capitolo del 1982, in cui il pugile, dopo esser diventato campione del mondo, viene sfidato da un nuovo avversario, Clubber Lang, interpretato da Mr. T dell’”A-Team”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Rete 4 e Rocky III, la nostalgia degli anni '80 fa il botto

