Replica La Promessa in streaming puntata 27 luglio 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – domenica 27 luglio 2025  – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Jana fatica ad abituarsi alla nuova vita nel piano nobile e per ben due volte ha rifiutato di sedersi alla stessa tavola dei marchesi. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4  in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Replica La Promessa in streaming puntata 27 luglio 2025 | Video Mediaset

