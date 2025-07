Forse non tutti sanno che l’indimenticabile  Raffaella CarrĂ Â aveva un  fratello di nome Renzo, morto  a soli cinquantasei anni per un tumore al cervello.  Raffaella scoprì della malattia del fratello nel 2001, quando si apprestava a condurre il Festival di Sanremo. “Erano le prime riunioni di Sanremo. Ricevo una telefonata. Mi dicono che mio fratello ha un tumore al cervello. Mi sono poggiata al muro. Io quel Sanremo l’ho portato avanti lo stesso. Fu tremendo. Lui era giovanissimo. Quando è andato via aveva l’etĂ che ho io oggi. Per me Sanremo è una roba brutta dove andare perchĂ© mi riporta indietro a quella tragedia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Renzo Pelloni, chi era il fratello di Raffaella Carrà : "I miei nipoti sono dei figli per me"