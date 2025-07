renault captur il top di gamma sposa il full hybrid e il suv urbano diventa sostenibile

L’aggiornata Renault Captur è uno dei modelli che il costruttore definisce “voiture à vivre”, vettura da vivere. È un Suv di segmento B abbastanza compatto (4,24 metri) da adattarsi perfettamente all’ambito urbano, ma non troppo (2,64 di passo) per risultare poco spazioso anche per trasferte impegnative, come dimostra il vano posteriore che può ospitare bagagli con un ingombro fino a 1.596 litri (140 in meno per la declinazione E-Tech Full Hybrid), grazie anche alla soluzione dei sedili scorrevoli. Non a caso la metà dei clienti sono nuclei familiari per i quali è la sola auto in dotazione. Con il sistema bifuel a benzina e Gpl la percorrenza massima può superare i 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

