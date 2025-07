Regione Ciarambino | Uomo ucciso durante una rissa intervenire subito per Pomigliano

Tempo di lettura: 2 minuti ‚ÄúLa tragedia avvenuta questa notte a Pomigliano, con il ritrovamento del cadavere di un uomo di 51 anni, vittima di una violenta aggressione durante una rissa, rappresenta un segnale di allarme gravissimo per la sicurezza e il vivere civile della nostra comunit√†. Ci √® scappato persino il morto, cos‚Äôaltro deve accadere? ‚Äď dichiara Valeria Ciarambino,¬† Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania ‚Äď Non √® accettabile vedere Pomigliano ridotta a un farwest, teatro di episodi cos√¨ drammatici, che gettano una lunga ombra di insicurezza sui cittadini per bene, che ormai tremano ogni volta che i loro figli escono di casa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

