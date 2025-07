regionali sfide interne nel collegio del pd ex sindaci e assessori si contendono i voti

"Tu quoque, Brute, fili mi!": persino tu, Bruto, figlio mio!, l’espressione latina attribuita a Giulio Cesare nel momento in cui scoprì che contro di lui vi era anche il suo figlio adottivo, rischia di tornare di moda nelle prossime elezioni regionali, dove a sinistra la sfida, che si preannuncia rovente, avrà come protagonisti anche alcuni ex sindaci e i loro assessori, chiamati a incrociare le armi in una lotta all’ultimo voto in un collegio dove gli eletti del Pd potrebbero essere due o addirittura uno soltanto. Tanti pretendenti, pochi posti. A Lucca, accanto al consigliere regionale uscente Valentina Mercanti (foto sopra), dovrebbe concorrere anche l’ex sindaco Alessandro Tambellini, la cui chiamata alle armi per bloccare l’ascesa di un altro ex sindaco, ovvero Luca Menesini, e individuare un candidato per la sinistra interna, sembrerebbe aver sortito effetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

