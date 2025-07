Regionali pioggia di nomi ma nessuna idea | ecco chi punta alla Regione senza dire come

Tempo di lettura: 5 minuti "La politica è l'arte del possibile", scriveva Otto von Bismarck. Ma nel Sannio di oggi, la politica sembra piuttosto l'arte dell' opportunismo, del silenzio strategico e della spartizione, più che del possibile o del necessario. Siamo entrati nella fase pre-elettorale e, come da copione, si agita il teatrino dei nomi. Ferve il chiacchiericcio sui possibili candidati alle prossime Elezioni Regionali in Campania, con Benevento che, ancora una volta, diventa terreno di scontro tra equilibri da mantenere e poltrone da assegnare. Si rincorrono indiscrezioni, si testano alleanze, si misurano le fedeltà.

Regionali, De Luca: "Non è risolto nulla, vedo sulla scena nomi inadeguati" - Il presidente nel corso della diretta Fb prende di mira senza nominarlo Roberto Fico dei 5 Stelle, candidato in pole position: "Vado in giro e mi chiedono:

Regione, De Luca su Fico: "Vedo nomi inadeguati, uno senza arte né parte" - Il presidente sulle Regionali: "Non è risolto nulla, inaccettabile un candidato a scatola chiusa: perché darlo ai 5 Stelle?