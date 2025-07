Referti on line in tilt Il caso finisce anche in Consiglio comunale

L’impossibilità di accedere ai referti on line delle analisi e i conseguenti disagi degli utenti sono stati segnalati nel recente Consiglio comunale durante le comunicazioni dalla consigliera Luciana Bassini (Gruppo Misto), ma la Usl spiega: "Solo un cambio di software, disagi risolti". "Dal 10 luglio scorso – ha detto Bassini in consiglio – per un problema di carattere tecnico legato al software di gestione del programma di refertazioni degli esami ematici, le persone non possono più accedere on line e tutto ciò crea evidenti disagi per l’utenza, ma anche per gli operatori sanitari che sono costretti a dare risposte non potendo disporre dell’invio in forma telematica". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Referti on line in tilt . Il caso finisce anche in Consiglio comunale

In questa notizia si parla di: line - consiglio - referti - comunale

Referti on line in tilt . Il caso finisce anche in Consiglio comunale; Convocazione Consiglio Comunale 21/7/2025; Prenotazione e accesso esami di laboratorio e prestazioni ambulatoriali.

Referti on line in tilt . Il caso finisce anche in Consiglio comunale - L’azienda sanitaria: "In corso l’aggiornamento del sistema che non ha mai smesso completamente di funzionare. Da msn.com

servizi online - Referti online - Regione Liguria - Grazie al servizio di consegna dei referti online è possibile visualizzare e scaricare i referti di laboratorio analisi e di radiologia direttamente a casa, senza costi e in qualsiasi momento. regione.liguria.it scrive