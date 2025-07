Rearm Europe Vannacci | sotterfugio per rilanciare l’economia di Germania e Francia

''Se oggi dovessi investire 800 miliardi in armi, i primi risultati li vedrei fra 10-15 anni'', ha aggiunto il generale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Rearm Europe, Vannacci: “sotterfugio per rilanciare l’economia di Germania e Francia”

Sora, approvata all’unanimità dei presenti in consiglio la mozione No Rearm Europe - Sinistra Italiana Frosinone esprime grande soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di Sora della mozione NO REARM, votata all’unanimità e presentata da Lucio Conte, consigliere di minoranza e rappresentante del nostro partito.

Fondo “Safe”, prestiti fino a 150 miliardi per investimenti su “ReArm Europe” - Il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l’Ue (Coreper), che prepara a livello tecnico le riunioni ministeriali del Consiglio, ha dato il suo via libera oggi a Bruxelles al testo modificato della proposta di regolamento per lo strumento “Safe” (“Security Action for Europe).

Manifestazione nazionale il 21 giugno a Roma “per fermare Israele”: l’appello della campagna “Stop ReArm Europe” - Una grande manifestazione nazionale il 21 giugno a Roma per “fermare Israele, che ha lanciato, rivendicandola pubblicamente, l’ offensiva finale su Gaza e il piano di eliminazione e deportazione del popolo palestinese sotto gli occhi di tutto il mondo”.

