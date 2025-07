Re Carlo quale sarà il destino di Camilla dopo la morte del sovrano

La storia d’amore tra Re Carlo III e la Regina Camilla è resistita alle prove del tempo e ai rispettivi matrimoni con Lady Diana Spencer e Andrew Henry Parker Bowles. I due si amano dal loro primo incontro, avvenuto negli anni ’70, e ancora oggi, dimostrano un legame più solido che mai. Grazie al matrimonio con il sovrano, Camilla Parker Bowles ha ricevuto il titolo di Regina Consorte ma cosa potrebbe accadere dopo la morte del Re? L’attuale sovrana dovrebbe cambiare appellativo e anche le sue mansioni pubbliche potrebbero subire delle variazioni. Re Carlo, il destino di Camilla. Come già accaduto per la compianta Regina Elisabetta II, anche per Re Carlo sarebbe stato già stilato un programma d’emergenza in caso di una sua improvvisa scomparsa. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo, quale sarà il destino di Camilla dopo la morte del sovrano

