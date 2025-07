Il treno privato della famiglia reale d’Inghilterra se ne andrà in pensione entro il 2027. Niente più viaggi a bordo delle sue cabine storiche un po’ démodé ma tanto chic, niente saluti benedicenti dalle finestre adornate dalle pesanti tende di broccato, insieme a nuore, figli e nipoti come piaceva tanto alla Regina. Troppo oneroso per questi tempi di crisi, devono aver detto a re Carlo III, il quale ha così deciso di metterlo definitivamente a riposo. Una delle tante mosse della monarchia britannica che per sopravvivere deve modernizzare la sua immagine, ma soprattutto ridurre i costi di una gestione ritenuta da molti troppo dispendiosa. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Re Carlo e altri sovrani, anche per loro è tempo di spending review