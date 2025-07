Raspadori Inter con Inzaghi è stato ad un passo | il retroscena sullo scambio con il Napoli

Raspadori Inter, le ultime sul futuro dell'attaccante del Napoli nel mirino dei nerazzurri per il reparto offensivo. Tutti i dettagli. Un intreccio di mercato mai emerso fino in fondo, ma che avrebbe potuto cambiare volto all' Inter e al Napoli. A svelare il retroscena è stato Fabrizio Romano, che nelle scorse settimane ha raccontato come Giacomo Raspadori fosse stato molto vicino all'Inter prima del cambio in panchina. Se Simone Inzaghi fosse rimasto alla guida del club nerazzurro, il nome dell'attaccante classe 2000 sarebbe stato in cima alla lista delle richieste tecniche dell'ex allenatore, tanto da configurare una possibile operazione con un altro protagonista: Davide Frattesi.

Toni, le parole su Gattuso e la corsa Scudetto Inter-Napoli: «Partenopei favoriti. La Nazionale può ripartire» - di Redazione Toni, l’ex bomber azzurro parla da Foiano della Chiana: Gattuso l’uomo giusto per l’Italia, e sulla corsa Scudetto non ha dubbi.

Inter e Napoli, corsa a due per la lotta Scudetto: il calendario a confronto - L`Inter e il Napoli escono dalla 35esima con due vittorie, che mantengono inalterata la distanza in classifica, con il Napoli a +3 sull`Inter.

L’Inter vista ieri esalta quanto di straordinario il Napoli sta facendo (Sky) - A Sky Sport fanno il punto della situazione sul Napoli con Francesco Modugno, inviato Sky a Castel Volturno.

La coppia che non pensavamo mai potesse esultare insieme tra poche ore sarà realtà . È tutto fatto per il passaggio di Theo Hernandez all’Al-Hilal di Simone Inzaghi, al Milan andranno 25 milioni di euro. Nell’ultimo anno il tecnico con l’Inter ha alzato in faccia Vai su Facebook

CorSport - Raspadori sblocca Lookman, ADL pronto: oggi rilancio da Milano - Svolta di calciomercato per il futuro di Ademola Lookman pronto a lasciare l'Atalanta per restare a giocare in Italia dove è corteggiato in maniera seria da Inter e Napoli che si contendono l'acquisto ... Come scrive msn.com

Napoli: con Raspadori è già addio a Gennaio? Il parere dei bookies ... - Giocare una volta a settimana non aiuta di certo le seconde linee degli azzurri, perché si cerca di dare continuità ai migliori 11 ... Riporta calciomercato.com