SarĂ ancora, per il secondo anno consecutivo, girone Sud. Prime notizie per quel che riguarda calendario e campionato per la Rari Nantes Bologna. La formazione guidata dal confermatissimo Andrea Posterivo e che partecipa alla serie A2 femminile di pallanuoto dovrebbe essere inserita nel girone meridionale, in quello che conti alla mano è un vero e proprio raggruppamento di ferro. Rispetto all’anno scorso, infatti, la qualitĂ delle avversarie sembra essere decisamente aumentato con la promozione delle matricole Castelli Romani e Circolo Villani San Prisco, la storica rivale Florentia, il Volturno le Lions Napoli e le due formazioni, Lazio e Vela Nuoto Ancona, retrocesse dalla serie A1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rari Nantes, un girone di ferro all’orizzonte