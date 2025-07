Rapporto risultato obiettivi come leonesse mantengono il titolo a Euro 2025

2025-07-27 21:02:00 Giorni caldissimi in redazione! Chloe Kelly ha segnato il rigore vincente mentre l’Inghilterra ha difeso con successo il loro titolo all’Euro 2025 battendo i campioni del mondo in Spagna in una sparatoria. Campioni sul terreno di casa Nel 2022, l’Inghilterra era sfavorita per la finale con una squadra della Spagna che li ha battuti nella finale della Coppa del Mondo in Australia nel 2023. Una via non convincente per la finale aveva fatto ben poco per dissipare l’idea che sarebbero saliti al secondo posto contro la Spagna, e l’Inghilterra rimase indietro nel 25 ° quando Mariona Caldentey si diresse davanti a La Roja. 🔗 Leggi su Justcalcio.com