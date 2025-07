Rapinatore armato e mascherato entra in chiesa durante la messa ed esplode colpo di pistola in aria

Grande paura stamane, tra le 7 e le 8, tra i fedeli che stavano partecipando alla celebrazione eucaristica nel complesso delle suore domenicane di Sant’Anastasia. Durante la messa, infatti, nella cappella ha fatto irruzione un uomo mascherato ed armato che ha cercato di rapinare i fedeli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

