Si sono avvicinati a due ragazzi, in viale Umberto I, zona ospedale a Reggio, nella tarda serata di lunedì, aggredendo i due giovani di 21 e quasi 18 anni, inizialmente con il pretesto di chiedere uno spinello, per poi arrivare a circondarli insieme ad altre tre o quattro persone e rapinarli di un borsello con portafoglio, portamonete, un abbonamento Seta e trenta euro in contanti. Poco dopo le Volanti hanno fermato tre giovani tunisini tra i 18 e 19 anni di età, senza fissa dimora. In via Martiri della Bettola è stato individuato uno dei ricercati. Aveva un rigonfiamento sotto la maglietta, dovuto alla presenza del borsello oggetto della rapina, con gli agenti che hanno recuperato il maltolto, soldi compresi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapinati dalla gang. Pestati per 30 euro. Due gli arrestati