Raoul Bova sarebbe stato ricattato la procura apre un’inchiesta sugli audio all’amante Martina Ceretti resi pubblici

Raoul Bova sarebbe stato vittima di un ricatto. Gli audio tra l’attore e la 23enne modella Martina Ceretti potrebbero infatti essere stati rubati e utilizzati per tentare un’estorsione. Tanto che quella della separazione tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, che all’inizio sembrava semplicemente una storia di gossip, rischia di arrivare nelle aule di tribunale. La Procura di Roma, infatti, secondo Repubblica ha aperto un’inchiesta per tentata estorsione. Secondo il quotidiano, qualche settimana fa Raoul Bova avrebbe ricevuto un messaggio da un numero sconosciuto: nel testo, l’attore veniva avvertito che le sue conversazioni con Martina Ceretti sarebbero potute diventare di dominio pubblico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Raoul Bova sarebbe stato ricattato, la procura apre un’inchiesta sugli audio (all’amante Martina Ceretti) resi pubblici

raoul - bova sarebbe - procura - audio

