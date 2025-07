Raoul Bova ricattato un sms anonimo prima della diffusione dell’audio | sospetti su Corona

L’addio tra Raoul Bova e Rocio Morales non rientra esclusivamente nell’ambito del gossip. C’è altro di cui parlare. Un tema di colpo delicato, che si distanzia dall’ondata d’ironia che ha travolto l’attore, giudicato per il suo stile d’approccio più che per la presunta relazione segreta (i legali di Bova ribadiscono come la coppia non si sia mai sposata e, di fatto, fosse separata da tempo). Dai social alle aule di tribunale, considerando come Bova avrebbe ricevuto un messaggio anonimo, attraverso il quale sarebbe stato ricattato: paga o diffondiamo tutto il materiale. Raoul Bova, messaggio anonimo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Raoul Bova ricattato, un sms anonimo prima della diffusione dell’audio: sospetti su Corona

In questa notizia si parla di: bova - raoul - anonimo - ricattato

Rocío Muñoz Morales e quel dettaglio piccante su Raoul Bova - Ospite nel salotto di Caterina Balivo, Rocío Muñoz Morales ha raccontato l'inizio della sua relazione con Raoul Bova, concentrandosi soprattutto sulla loro "prima volta"

Pausa di riflessione per Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales? No, anzi va tutto bene - Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales sarebbero da tempo in crisi, anche se hanno fatto di tutto per smentire la notizia.

Rocío Muñoz Morales: “Io e Raoul Bova abbiamo fatto l’amore in inglese” - Rocío Muñoz Morales, attrice e moglie di Raoul Bova, è stata ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”.

‘O PAGHI, O RENDIAMO PUBBLICHE LE TUE CHAT CON MARTINA CERETTI’-BOVA RICATTATO,LA PROCURA INDAGA PER Vai su X

Nel mirino della procura un messaggio anonimo arrivato all'attore con l'avvertimento che le conversazioni private sarebbero potute diventare pubbliche Vai su Facebook

Il messaggio da un numero sconosciuto, poi gli audio finiscono in Rete: Raoul Bova e l'indagine per estorsione. «È stato ricattato»; Raoul Bova ricattato, un sms anonimo prima della diffusione dell’audio: sospetti su Corona; “Raoul Bova è stato ricattato”: la Procura di Roma apre un’indagine sugli audio e le chat….

Raoul Bova, inchiesta per audio rubati: procura Roma indaga per tentata estorsione - La Procura di Roma indaga per tentata estorsione ai danni dell'attore Raoul Bova. Lo riporta msn.com

Raoul Bova e i messaggi alla ventenne Martina Ceretti: la Procura apre un'inchiesta per tentato ricatto - L'attore avrebbe ricevuto un messaggio dal tono minaccioso, prima della diffusione delle conversazioni tra i due presunti amanti. Come scrive vanityfair.it