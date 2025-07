Raoul Bova ricattato per le chat intime | il messaggio minatorio poi gli audio in rete La Procura apre un’indagine

È partita da una spiaggia, si è accesa tra meme e podcast, ed è ora finita nelle stanze della Procura di Roma. La presunta relazione clandestina tra l’attore Raoul Bova e la modella Martina Ceretti – avvenuta, secondo quanto da lei stessa dichiarato, all’insaputa della compagna storica. 🔗 Leggi su Today.it

Raoul Bova ricattato per le sue chat intime con Ceretti: la procura apre un’inchiesta https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/07/27/news/fabrizio_corona_raoul_bova_martina_ceretti_estorsione_indagini-424754697/?rss&ref=twhl… Vai su X

Nel mirino della procura un messaggio anonimo arrivato all'attore con l'avvertimento che le conversazioni private sarebbero potute diventare pubbliche Vai su Facebook

