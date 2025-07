Raoul Bova ricattato per le chat con Ceretti | la procura apre un’inchiesta per tentata estorsione

Un messaggio ricevuto sul telefono di Raoul Bova ha dato il via a una vicenda torbida. Il testo era anonimo, il numero sconosciuto. Ma il contenuto lasciava pochi dubbi: o paghi, o rendiamo pubbliche le tue conversazioni private con Martina Ceretti, modella e influencer di 23 anni. Bova ha scelto di non rispondere. E pochi giorni dopo, il 21 luglio, quelle stesse chat sono state diffuse pubblicamente da Fabrizio Corona, all’interno del suo podcast Falsissimo. Nei messaggi, Bova si rivolgeva a Ceretti con toni intimi e affettuosi. “Buongiorno essere speciale dal sorriso meraviglioso”, “Vuoi vedermi solo per un caffè o qualcosa di bello?”, “Vieni in camera mia, sarebbe piĂą discreto”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Raoul Bova ricattato per le chat con Ceretti: la procura apre un’inchiesta per tentata estorsione

