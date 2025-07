Raoul Bova qualcuno lo sta ricattando? Nel mirino un sms anonimo aperta l' inchiesta sui vocali alla modella Martina Ceretti

Le indagini, affidate alla polizia postale, hanno giĂ portato all'identificazione dell’utenza da cui è partito il messaggio intimidatorio. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Raoul Bova, qualcuno lo sta ricattando? Nel mirino un sms anonimo, aperta l'inchiesta sui vocali alla modella Martina Ceretti.

Raoul Bova, qualcuno lo sta ricattando? Nel mirino un sms anonimo, aperta l'inchiesta sui vocali alla modella Martina Ceretti.; Raoul Bova nel mirino di un ricatto: «Conversazioni private in cambio di soldi» · CosenzaChannel.it.

Raoul Bova ricattato per le chat intime con Martina Ceretti: inchiesta su tentata estorsione per messaggi e audio rubati - La Procura di Roma ha avviato un’indagine per tentata estorsione ai danni di Raoul Bova. Come scrive msn.com

