Raoul Bova indagato un amico di Martina Ceretti | è un pr milanese

Secondo gli inquirenti, l’uomo avrebbe poi scritto all’attore informandolo dell’esistenza di quegli audio, lasciando intendere una richiesta. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Raoul Bova, indagato un amico di Martina Ceretti: è un pr milanese

In questa notizia si parla di: raoul - bova - indagato - amico

Rocío Muñoz Morales e quel dettaglio piccante su Raoul Bova - Ospite nel salotto di Caterina Balivo, Rocío Muñoz Morales ha raccontato l'inizio della sua relazione con Raoul Bova, concentrandosi soprattutto sulla loro "prima volta"

Pausa di riflessione per Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales? No, anzi va tutto bene - Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales sarebbero da tempo in crisi, anche se hanno fatto di tutto per smentire la notizia.

Rocío Muñoz Morales: “Io e Raoul Bova abbiamo fatto l’amore in inglese” - Rocío Muñoz Morales, attrice e moglie di Raoul Bova, è stata ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”.

Raoul Bova, un pr milanese amico di Martina Ceretti indagato per l’audio rubato all’attore https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/07/27/news/raoul_bova_martina_ceretti_indagato_pr_milanese_messaggi_audio_rubati-424755791/?rss&ref=twhl… Vai su X

Potrebbe aprirsi un nuovo fronte di indagine nell'ambito del caso di Villa Pamphili, che vede indagato Francis Kaufmann del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda. Gli inquirenti effettueranno delle verifiche sulla vicenda relativa al Vai su Facebook

Audio rubati a Raoul Bova, indagato un amico della modella Ceretti; Raoul Bova, un pr milanese amico di Martina Ceretti indagato per l’audio rubato all’attore; Raoul Bova ricattato via sms: la Procura apre un'inchiesta, indagato pr amico di Martina Ceretti.

Audio rubati a Raoul Bova, indagato un amico della modella Ceretti - C'è un indagato per la vicenda degli audio e delle chat rubati a Raoul Bova, per la quale la procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentata estorsione ai danni dell'attore: si tratta di un pr mila ... Lo riporta ansa.it

Audio rubati a Bova, indagato amico della modella Ceretti - C'è un indagato per la vicenda degli audio e delle chat rubati a Raoul Bova, per la quale la procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentata estorsione ai danni dell'attore: si tratta di un pr mila ... Da ansa.it