Raoul Bova inchiesta a Roma per tentata estorsione sulle chat

L’attore Raoul Bova sarebbe stato ricattato per le sue chat intime e gli audio con la modella e influencer Martina Ceretti. Lo riporta La Repubblica, spiegando che sul caso la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per tentata estorsione. Secondo quanto ricostruisce il quotidiano, la vicenda comincia qualche settimana fa, quando sul cellulare di Bova arriva un messaggio da un numero sconosciuto. Il mittente ignoto avvisa l’attore che certe conversazioni intime potrebbero essere diffuse, danneggiandolo. “Nessuna richiesta esplicita di denaro, ma il senso è chiaro. Un ricatto”, scrive Repubblica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Raoul Bova, inchiesta a Roma per tentata estorsione sulle chat

In questa notizia si parla di: bova - raoul - inchiesta - roma

Rocío Muñoz Morales e quel dettaglio piccante su Raoul Bova - Ospite nel salotto di Caterina Balivo, Rocío Muñoz Morales ha raccontato l'inizio della sua relazione con Raoul Bova, concentrandosi soprattutto sulla loro "prima volta"

Pausa di riflessione per Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales? No, anzi va tutto bene - Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales sarebbero da tempo in crisi, anche se hanno fatto di tutto per smentire la notizia.

Rocío Muñoz Morales: “Io e Raoul Bova abbiamo fatto l’amore in inglese” - Rocío Muñoz Morales, attrice e moglie di Raoul Bova, è stata ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”.

Raoul Bova ricattato per le sue chat intime con Ceretti: la procura apre un’inchiesta https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/07/27/news/fabrizio_corona_raoul_bova_martina_ceretti_estorsione_indagini-424754697/?rss&ref=twhl… Vai su X

Chi è la ragazza al centro del gossip sulla rottura fra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales Vai su Facebook

“Raoul Bova è stato ricattato”: la Procura di Roma apre un’indagine sugli audio e le chat…; Il messaggio da un numero sconosciuto, poi gli audio finiscono in Rete: Raoul Bova e l'indagine per estorsione. «È stato ricattato»; Raoul Bova e le chat rubate con Martina Ceretti: la Procura apre un'inchiesta.

“Raoul Bova è stato ricattato”: la Procura di Roma apre un’indagine sugli audio e le chat rubate con Martina Ceretti - La vicenda delle chat private di Raoul Bova, rese pubbliche da Fabrizio Corona, approda sul tavolo della Procura di Roma. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Raoul Bova ricattato prima della diffusione delle chat private con Martina Ceretti, la Procura apre un'inchiesta - la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per tentata estorsione, violazione della privacy e ricettazione ai danni del noto attore romano, Raoul Bova. Riporta comingsoon.it