Raoul Bova il caso si ingrossa | Un mese fa ho incontrato la sua ex suocera era già in lacrime Qualcuno voleva distruggerlo?

Un mese fa il giornalista Gabriele Parpiglia era alla manifestazione letteraria dell’avvocato Anna Maria Bernardini De Pace, “una tra le persone più importanti della mia vita”, spiega. E, proprio in quell’occasione, ha avuto modo di notare che la legale, tra le più forti nel suo settore, era. 🔗 Leggi su Today.it

Caso Raoul Bova, il diritto ai segreti

Raoul Bova da giorni è al centro del gossip per il suo presunto tradimento ai danni di Rocio Morales. Ma come nacque il loro amore? Ripercorriamo le tappe della loro storia durata oltre dieci anni, ma anche in questo caso non mancarono le voci di tradimento

Raoul Bova, il caso si ingrossa: Un mese fa ho incontrato la sua ex suocera, era già in lacrime. Qualcuno voleva distruggerlo?; Raoul Bova, l'inchiesta sugli audio rubati. La procura indaga per tentata estorsione; Raoul Bova e Martina Ceretti, ecco le chat compromettenti.

Condividere gli audio di Raoul Bova è legale? Ecco cosa dice la legge - Negli ultimi giorni, il caso degli audio privati di Raoul Bova diffusi online ha infiammato i social e riempito le pagine dei giornali.

Raoul Bova e i messaggi alla ventenne Martina Ceretti: la Procura apre un'inchiesta per tentato ricatto - L'attore avrebbe ricevuto un messaggio dal tono minaccioso, prima della diffusione delle conversazioni tra i due presunti amanti.