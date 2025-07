Raoul Bova gate ora la procura indaga per tentata estorsione Il messaggio anonimo all’attore | chat intime stanno per esser pubblicate

C’è un nuovo capitolo sulla vicenda tra Raoul Bova, Martina Ceretti, modella e influencer di 23 anni, con cui avrebbe avuto una relazione e la compagna dell’attore RocĂ­o Muñoz Morales. Qualcuno avrebbe cercato di ricattare Bova. Lo ricostruisce La Stampa. Si tratta di un messaggio anonimo, con proposta che sa di minaccia: o paghi, o rendiamo pubbliche le tue conversazioni private con la giovane influencer. L’attore ha rifiutato e poi la vicenda è stata riportata su Falsissimo da Fabrizio Corona. L’sms da un numero sconosciuto. Ora la Procura di Roma vuole vederci chiaro sulla vicenda e indaga per tentata estorsione. 🔗 Leggi su Open.online

