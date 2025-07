Raoul Bova gate nel mirino l’imprenditore Federico Monzino amico di Martina Ceretti | chi è il pr milanese accusato di presunta estorsione

La vicenda che ruota attorno ai presunti audio rubati e ai messaggi compromettenti tra Raoul Bova e la modella Martina Ceretti si arricchisce di un nuovo protagonista: Federico Monzino, giovane imprenditore milanese, da oggi formalmente indagato. Si tratta dell’ultimo erede di una delle famiglie piĂč in vista del panorama industriale italiano. Secondo Fabrizio Corona, Monzino sarebbe stato il tramite che gli avrebbe consegnato i materiali alla base del presunto scandalo. Ma l’imprenditore, classe 1996, ha prontamente respinto ogni accusa. In una storia su Instagram ha preso le distanze da quanto raccontato da Corona nella sua trasmissione Falsissimo: «Prendo le distanze dalla ricostruzione di Fabrizio Corona sui fatti accaduti nella vicenda ‘Martina CerettiRaoul Bova’. 🔗 Leggi su Open.online

Il giovane imprenditore milanese, erede della famiglia operativa nel settore nautico e giĂ fondatrice del colosso Standa, Ăš finito al centro della vicenda a cavallo tra gossip e cronaca giudiziaria Vai su Facebook

Raoul Bova, Federico Monzino: «Io indagato? No, solo persona informata su fatti». Gli sms nel telefono di Martina Ceretti e la denuncia dell'attore - Potrebbe esserci un giovane facoltoso, amico di Martina Ceretti, al centro della vicenda degli audio e delle chat rubati a Raoul Bova e poi divulgati da Fabrizio Corona: un caso che ha ... Lo riporta leggo.it

La procura di Roma ha avviato un’indagine per tentata estorsione per una vicenda di messaggi privati di Raoul Bova divulgati da Fabrizio Corona - La procura di Roma ha avviato un’indagine contro l’imprenditore milanese Federico Monzino, accusato di tentata estorsione: la vicenda riguarda alcuni scambi di messaggi privati tra l’attore Raoul Bova ... Da ilpost.it