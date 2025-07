Raoul Bova gate indagato un pr milanese amico di Martina Ceretti | avrebbe contattato l’attore per avvisarlo delle chat

C’è un primo indagato nell’inchiesta aperta dalla Procura di Roma sulla tentata estorsione ai danni dell’attore Raoul Bova. Si tratta di un pr milanese, descritto come un amico di Martina Ceretti, la modella e influencer a cui l’attore avrebbe inviato alcuni messaggi audio nell’ambito di una conversazione privata. Secondo quanto trapela da fonti investigative, l’uomo avrebbe contattato direttamente Bova, informandolo della presunta esistenza di quelle chat e facendo sottintendere una possibile richiesta, che le autoritĂ giudiziarie stanno ora valutando come potenziale estorsione. Sequestrato anche il telefono della modella. 🔗 Leggi su Open.online

