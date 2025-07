Raoul Bova e le chat rubate con Martina Ceretti | la Procura apre un' inchiesta

Dopo la sottrazione di audio e messaggi, nei confronti dell'attore ci sarebbe stato un tentativo di estorsione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Raoul Bova e le chat rubate con Martina Ceretti: la Procura apre un'inchiesta

