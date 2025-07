Raoul Bova e gli audio privati la bomba | Vittima di estorsione chi c' è dietro

Raoul Bova sarebbe stato vittima di un tentativo di estorsione poco prima che alcuni suoi audio privati con Martina Ceretti venissero diffusi pubblicamente. Questo è quanto sostiene Repubblica. Secondo le ricostruzioni, l’attore avrebbe ricevuto delle richieste di denaro anonime, con la minaccia che, in caso di mancato pagamento, le registrazioni sarebbero state rese note. Quelle stesse conversazioni sono poi arrivate a Fabrizio Corona, che le ha utilizzate per una puntata del suo podcast Falsissimo. A fare luce sulla vicenda è ora la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per tentata estorsione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Raoul Bova e gli audio privati, la bomba: "Vittima di estorsione, chi c'è dietro"

