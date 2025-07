Raid folle in Santa Viola 40 auto distrutte | È stato un residente

Bologna, 27 luglio 2025 – Una domenica mattina di pura follia in Santa Viola. Il delirio è iniziato intorno alle 11, in via Fattori, quando un uomo – stando alle prime ricostruzioni, un residente della stessa strada – ha cominciato a distruggere tutte le auto sul proprio indemoniato percorso, probabilmente brandendo una mazza da baseball o un attrezzo simile. Finestrini e parabrezza distrutti, specchietti divelti, fanalini spaccati e carrozzeria ammaccata: una mattanza. Un raid vandalico di cui, ancora, le vittime non riescono a capacitarsi. Uno choc per i proprietari dei mezzi, molti ancora fuori per ferie e vacanze in una domenica di fine luglio, soprattutto per il corposo numero di vetture prese di mira. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Raid folle in Santa Viola, 40 auto distrutte: “È stato un residente”

