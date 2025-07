Rai Sport Diretta Domenica 27 Luglio | Tour de France Mondiali Nuoto Scherma Finale Euro Femminile

In vista del weekend, Domenica 27 Luglio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 TivĂąsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle.

In questa notizia si parla di: sport - domenica - luglio - diretta

La gara potrĂ essere seguita in diretta domenica 27 luglio ore 1.45 in italia su Rai Sport Vai su Facebook

Diretta Rai Sport Domenica 13 Luglio 2025 Tour France, Pallanuoto Mondiali, Europei Calcio Femminile Vai su X

