Rai e Sanremo i guai non sono affatto finiti | il Festival lascia la Liguria per sempre? Scoppia il caos

Tensione tra Rai e Sanremo: il Festival è a rischio trasloco e potrebbe lasciare la Liguria per sempre. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Qual è il giro di affari intorno al Festival di Sanremo? Le cifre La tensione tra la Rai e il Comune di Sanremo riguardo al Festival della Canzone Italiana è alle stelle, con una rottura definitiva che sembra sempre piĂą vicina. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, le trattative si sono interrotte, mettendo a rischio l’edizione del Festival del 2026. Scopriamo tutti i retroscena! Festival di Sanremo: le origini del conflitto. Le prime frizioni tra Rai e Sanremo sono nate sette mesi fa, quando il Tar della Liguria ha imposto una gara pubblica per l’assegnazione del Festival e dei marchi correlati, giudicando illegittima l’assegnazione diretta alla Rai. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Rai e Sanremo, i guai non sono affatto finiti: il Festival lascia la Liguria per sempre? Scoppia il caos

