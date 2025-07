Ragazzina muore a Palermo era stata portata in ospedale | sul corpo segni di violenza

(Adnkronos) – Indagini sono in corso sulla morte di una ragazzina arrivata ieri sera, intorno alle 21.30, in arresto cardiocircolatorio all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, dove è stata portata dalla madre. A quanto sia prende durante i tentativi di rianimarla i medici hanno notato segni di violenza sul corpo. Sul caso la procura dei . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ragazzina muore a Palermo, era stata portata in ospedale: sul corpo segni di violenza

In questa notizia si parla di: ragazzina - ospedale - muore - palermo

Ragazzina di 14 anni muore a Palermo, portata in ospedale con vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo - I familiari l'hanno portata all'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo: aveva i vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo. Lo riporta msn.com

14enne muore a Palermo: segni violenza e benzina su vestiti. Aperta inchiesta - Sono stati sentiti i genitori che abitano in una zona semi periferica del capoluogo siculo ... tg24.sky.it scrive