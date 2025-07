Racconti di viaggio e reportage una selezione di libri per l’estate

Viaggi, reportage, ritratti di artisti e scrittori: l’incontro nella non fiction tra geografia, storia e cultura produce nel panorama editoriale contemporaneo opere di sempre maggiore qualità . Un genere cavalcato con successo da case editrici indipendenti come, per esempio, Keller che ha appena concluso l’edizione 2025 di « Geografie sul Pasubio », una serie di incontri alpini dedicati appunto al reportage e ai racconti di viaggio, e che fa spesso capolino nei cataloghi di altri editori. Quello delle scritture di viaggio è, in effetti, un filone che ha sempre affascinato e che viene da lontano: chi non ricorda Bruce Chatwin, In Patagonia, o i viaggi in treno attraverso l’Asia di Paul Theroux, o, ancora, le più agevoli e sentimentali passeggiate nei boschi di Henry David Thoreau? E poi, nel Novecento, gli sconfinamenti di grandi romanzieri come Graham Greene e i racconti di viaggio sui quotidiani nazionali di Pier Paolo Pasolini e Alberto Moravia in Africa e in India con Elsa Morante. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Racconti di viaggio e reportage, una selezione di libri per l’estate

