raccolta firme per il parco di piazzale lorenzini

Un angolo da vivere, per incontrarsi, per fare sport, per stare insieme. È in difficoltà da qualche tempo il parco di piazzale Lorenzini, i residenti nella zona, da Via dei Mille, Via Leti, Via Marsala e limitrofe, hanno avviato una raccolta di firme per rendere nota all’amministrazione comunale la condizione di degrado e insicurezza in cui versa da tempo il parco pubblico, frequentato quotidianamente da famiglie con bambini, studenti e cittadini di tutte le età : "Il parco, dotato di giochi per bambini, di un campo da basket molto frequentato dai giovani e di uno spazio verde attiguo al Circolo Ricreativo Bocciofilo Castiglionese, rappresenta un importante punto di aggregazione per la nostra comunità . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

