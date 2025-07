Qui non fate più niente | lo youtuber Simone Cicalone aggredito fuori dalla stazione di Napoli

Il noto youtuber Simone Cicalone sarebbe stato aggredito all'esterno della stazione centrale di Napoli. L'uomo era in zona per preparare alcuni contenuti per il suo canale quando è stato colpito insieme alla sua videomaker. L'aggressore è stato fermato da una pattuglia dell'esercito che l'ha poi. 🔗 Leggi su Today.it

“Hanno cercato di investirmi con un’auto, mi hanno detto: ‘Ti ammazziamo’. Una cosa così non mi era mai successa”: la denuncia dello youtuber Simone Cicalone - Giovedì scorso, in pieno giorno e nel traffico della zona Piramide, Simone Cicalone ha vissuto una scena da incubo.

Lo youtuber Simone Cicalone aggredito fuori dalla stazione di Napoli: “Colpito con un pezzo di legno” - Lo youtuber Simone Cicalone sarebbe stato aggredito fuori dalla stazione centrale di Napoli. Il responsabile è stato bloccato da una pattuglia dell'esercito, che era lì sul posto, e poi consegnato alla polizia ferroviaria.

Simone Cicalone, lo youtuber romano anti-borseggiatrici aggredito a Napoli. «Tu qui non fai riprese» - Violenza a Napoli nei confronti dello youtuber Simone Cicalone nei pressi della stazione centrale, dove l'influencer, che solitamente gira per le metro di Roma per girare ...

