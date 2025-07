Questo povero cane è costretto a stare ore immobile sotto il sole cocente con la maglia da calcio e gli occhiali per l’elemosina inaccettabile | la denuncia a Lecce

Un altro cane utilizzato per l’ elemosina. Prima in Brasile con la storia del povero “ Hulk “, poi in Italia: gli amici a quattro zampe vengono sfruttati, sottomessi e maltrattati per racimolare qualche spicciolo. “La situazione di questo povero cane nel centro di Lecce che continua a essere sottomesso tutti i giorni, immobilizzato e sotto il sole cocente al fine di raccogliere denaro per conto di un noto sfruttatore, non è più tollerabile “, ha scritto l’ attivista Enrico Rizzi. Il trentacinquenne, che su Facebook vanta mezzo milione di followers, non ne può più dello sfruttamento di un cagnolino nel centro storico di Lecce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it