Questi smartphone di Xiaomi sono ufficialmente arrivati alla fine del supporto software

Xiaomi annuncia il termine del supporto software ufficiale per nove smartphone, distribuiti in tutte le fasce di prezzo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Questi smartphone di Xiaomi sono ufficialmente arrivati alla fine del supporto software

In questa notizia si parla di: smartphone - xiaomi - supporto - software

L’app fotocamera di Xiaomi 15 Ultra in arrivo su tanti altri smartphone - L'app "Refreshed Minimalist Camera" lanciata con Xiaomi 15 Ultra nel corso dei prossimi due mesi sbarcherà su altri modelli L'articolo L’app fotocamera di Xiaomi 15 Ultra in arrivo su tanti altri smartphone proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi è pronta al grande passo. A fine maggio arriva il suo primo processore per smartphone a 3 nm - Si chiamerà Xring 01 e il nome è un chiaro riferimento alla voglia di collegare hardware e software in modo più stretto.

Xiaomi lancia un nuovo chip avanzato per smartphone - AGI - Il colosso tecnologico cinese Xiaomi ha lanciato un nuovo chip avanzato per smartphone sviluppato internamente, una pietra miliare per il gruppo in un settore vulnerabile alle difficoltà della catena di approvvigionamento, esacerbate dalle recenti tensioni commerciali.

Xiaomi 16 Ultra: fotocamere e batteria spingono al top #Android #Batteria #Fotocamera #Leak #Rumors #Smartphone #Snapdragon8Elite2 #TechNews #Xiaomi #Xiaomi16 #Xiaomi16Pro #Xiaomi16Ultra https://ceotech.it/xiaomi-16-ultra-fotocamere-e-batteria Vai su X

Cerchi uno smartphone completo intorno ai 100€? L’ho trovato! Scrivimi nei commenti la tua richiesta e ti troverò il telefono giusto per te . #telefono #smartphone #cellulare #redmi #a5 #budget #100euro #cekmob #campagna #eboli Vai su Facebook

Questi smartphone di Xiaomi sono ufficialmente arrivati alla fine del supporto software; Xiaomi mette fine al supporto software per 7 smartphone delle famiglie Redmi e POCO: cosa cambia per gli utenti; Presto questi Xiaomi, Redmi e POCO non saranno più aggiornati: c'è anche il vostro?.

Questi smartphone di Xiaomi sono ufficialmente arrivati alla fine del supporto software - Xiaomi annuncia il termine del supporto software ufficiale per nove smartphone, distribuiti in tutte le fasce di prezzo. Come scrive tuttoandroid.net

Xiaomi annuncia la fine del supporto software per 7 dispositivi: ecco ... - Come anticipato, Xiaomi ha diramato l’elenco ufficiale dei modelli che raggiungeranno la fine del supporto: POCO F4 GT ... Segnala tuttoandroid.net